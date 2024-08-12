В Германии анонсировали "интенсивный" диалог с Киевом по Курской области

Правительство Германии и партнеры по НАТО планируют провести «интенсивный» обмен мнениями с Киевом, рассказал на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. Он добавил, что будут подняты темы набега на Курскую область и применения в регионе западного оружия, пишет РИА «Новости».

По его мнению, действия ВСУ в приграничном регионе выглядят как ограниченная по пространству операция.

«Поэтому было бы неразумно сейчас давать публичные комментарии по этому поводу — комментировать или оценивать текущие военные события в отрыве от действительности», — отметил Бюхнер.

Чиновник уточнил, что не следует спешить и с обсуждением того, какое именно оружие применялось во время набега.

По его словам, особенности акции в Курской области будут обсуждаться в ходе интенсивного обмена позициями с союзниками и властями Украины.

Киев не сообщал в Берлин о подготовке атаки на Курскую область и о намерениях применять в ходе нее оружие, направленное ВСУ со стороны Германии, подчеркнул Бюхнер.

Представитель кабмина уточнил, что детали набега держались Киевом в тайне, секретная операция была подготовлена без обратной связи.

До правительства ФРГ доходит «противоречивая, а иногда и намеренно фальсифицированная информация», резюмировал Бюхнер.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ведут активные боевые действия в Курской области: отражают атаки противника, пресекают попытки прорыва мобильных групп.

Всего в период с 6 по 12 августа противник потерял на Курском направлении до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, констатировали в ведомстве.