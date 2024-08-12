СМИ назвали причастных к убийству главы политбюро ХАМАС Хании

Иранский новостной канал Аль-Алям, принадлежащий государственной медиакорпорации IRIB, заявил, что США причастны к убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждает Аль-Алям со ссылкой на анонимный осведомленный источник, при убийстве Хании использовалась помощь США, а также «пространство одной из стран региона». Там также добавили, что глава политбюро был убит с помощью воздушного обстрела.

«Убийство главы политбюро ХАМАС мученика Исмаила Хании было осуществлено при помощи снаряда, несшего взрывчатые вещества большой силы, при сотрудничестве с США и использовании пространства одной из региональных стран», — рассказали в издании.

Напомним, что Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. Причиной его смерти стал взрыв, однако его причина неизвестна — по одной из версий, в резиденцию Хании попала ракета, но издание New York Times утверждает, что взрыв произошел из-за заложенного взрывного устройства. Кто именно организовал убийство, также остается нераскрытым, однако ХАМАС и Иран обвинили в этом власти Израиля.