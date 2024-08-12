Пока вы не уснули: Путин о переговорах с Украиной и причастные к убийству Хании

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирным жителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем в понедельник, 12 августа, Путин провел оперативное совещание, посвященное ситуации в приграничных областях. Как отмечает агентство, президент прокомментировал перспективы переговоров с Киевом после атак по Курской области.

Читать новость полностью

СМИ назвали причастных к убийству главы политбюро ХАМАС Хании

Иранский новостной канал Аль-Алям, принадлежащий государственной медиакорпорации IRIB, заявил, что США причастны к убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждает Аль-Алям со ссылкой на анонимный осведомленный источник, при убийстве Хании использовалась помощь США, а также «пространство одной из стран региона». Там также добавили, что глава политбюро был убит с помощью воздушного обстрела.

Читать новость полностью

«Другая Украина» призвала ООН признать нелегитимность Зеленского

Движение «Другая Украина» обратилось в ООН с призывом признать нелегитимность Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук.

Читать новость полностью

В Белоруссии могут ввести наказание за насилие в отношение президента

В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за насилие в отношение действующего президента и бывших глав страны. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в парламент лидер государства Александр Лукашенко, передает ТАСС.

В документе отмечается, что речь идет о «насилии и угрозе насилия, уничтожении и повреждении имущества» действующего президента или экс-глав страны. Лицам, которые совершат данные действия, грозит ограничение свободы на срок от трех до восьми лет.

Читать новость полностью

Путин назвал главную задачу на фоне боев в Курской области

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Как сообщает ТАСС, он потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противника выбьют с российской территории.

Он отметил, что оценка происходящему в приграничных с Украиной областях будет дана. Путин поручил обеспечить надежное прикрытие границы после этого, а гражданским ведомствам — обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины и финансов. Также президент заявил о необходимости эффективно бороться с украинскими ДРГ в рамках контртеррористической операции в приграничных регионах.

Читать новость полностью

Гладков доложил Путину об ухудшении ситуации в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков Белгородской области доложил президенту России Владимиру Путину о том, что в регионе ухудшилась ситуация.

Читать новость полностью

Подразделения ВС РФ вошли в Торецк

© МО РФ

Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что российская армия вошла в городскую черту Торецка (Дзержинска). В настоящее время военные продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-ой дивизии. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Лисицын со ссылкой на разведку сообщил, что ВСУ сняли с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область. По мнению военкора, таким образом Киев открыто показал РФ свои приоритеты.

Читать новость полностью

Таубер заявила о возможном запрете на выезд из страны

© Соцсети

Марина Таубер, которая является одним из лидеров оппозиционного политического блока «Победа» в Молдавии, заявила о том, что Кишинев может запретить ей выезд из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Таубер, она получила вызов в районный суд Кишинева, в которой ей могут вынести запрет на выезд из Молдавии. Причиной возможной санкции являются обвинения в незаконном финансировании партий и «вмешательстве в осуществление правосудия», которое было выражено в участии в митинге в поддержку лидера запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Читать новость полностью

Названы фигуранты дела об атаке на Курскую область

Фигурантами уголовного дела о терроризме после нападения на Курскую область являются командиры двух частей ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что в результате расследования было установлено, что нападение на Курскую область совершили военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22-я отдельная механизированная бригада) и А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада).

Читать новость полностью

Стали известны новые подробности драки с участием боксера Двали

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил травмы во время пьяной драки после клуба, а не когда защищал подростка, возвращаясь с пробежки. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, спортсмен отдыхал в ночном клубе, а после будучи пьяным, избил девушку и двух парней.

23-летний Двали вместе с братом и катменом приехали на мастер-класс для юных боксеров в Феодосию. Как заявлял боксер, 28 июля около 6:30 утра он возвращался в отель после пробежки, когда увидел, как толпа избивает неизвестного парня. Он решил за него вступиться, после чего толпа людей набросилась на спортсмена и избила его. Дмитрию сломали орбитальную кость и выбили глаз.

Читать новость полностью