Запад стремится превратить Сербию в свою шахтерскую колонию, уверен сербский политолог Стеван Гайич. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что протесты связаны с добычей лития, которую требуют канцлер Германии Олаф Шольц и Еврокомиссия. По его мнению, общественность сражается против интересов НАТО.

Протесты в Сербии связаны с добычей лития, которую требуют Олаф Шольц, Еврокомиссия и немецкая автоиндустрия. Сербский народ сражается против интересов НАТО. Немецкая и европейская автоиндустрия лишились бесплатных ресурсов из Африки, с другой стороны, дешевого газа из России. Сейчас из Сербии создают шахтовую колонию для добычи лития и других требуемых металлов. Вучич делает из Сербии западную шахтерскую колонию, а сербский ВПК дал на службу войны НАТО с Россией, — пояснил политолог.

Он обратил внимание, что в Германии достаточно лития, но власти не хотят загрязнять собственную природу. Вместо этого, уточнил эксперт, они планируют загрязнять сербскую природу, исходя из интересов крупного капитала.

При этом, по мнению Гайича, президент Сербии Александр Вучич в отличие от своего предшественника Слободана Милошевича потворствует действиям Запада. Он указал, что открытую поддержку добыче лития дали послы США, Франции, Великобритании и Германии в Белграде.

Все они против сербского народа и молчат о протестах, потому что им неловко. Вулин пытается добиться поддержки России, чтобы Россия буквально поддерживала интересы НАТО. Когда нужно, он притворяется большим другом России. Миссия Вулина в Москве — компания дезинформации в пользу стратегических интересов НАТО. Пока что Вучич выполняет все стратегические требования Альянса, — заключил Гайич.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ранее заявил, что Вучич получает угрозы от противников его политики. Кроме того, по его словам, сербскому лидеру угрожают международные наркокартели, связанные с иностранными спецслужбами.