В конгрессе США призвали взять Украину в НАТО

Североатлантический альянс должен отправить Украине приглашение о вступлении, считают американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, передает РИА Новости. По словам политиков, находящихся с визитом в Киеве, брать республику в блок нужно уже в текущем году.

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«Призываем НАТО направить приглашение Украине для вступление в НАТО уже в этом году, тем самым воплотив в жизнь то, что, по утверждениям [стран-участниц альянса], было неизбежным», — отмечается в совместном заявлении сенаторов США.

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Грэм и Блюменталь добавили, что в интересах США продолжение помощи Украине. Сенаторы отдельно отметили, что постараются добиться направления Киеву новой военной поддержки со стороны Вашингтона.

«Под руководством сенатора Блюменталя мы внесем на рассмотрение законопроект «Stand With Ukraine», когда Сенат вновь соберется в сентябре. Эта двухпартийная инициатива призвана систематизировать двустороннее соглашение о безопасности, заключенное в июле», — подчеркивается в заявлении политиков.

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