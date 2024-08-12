Лукашенко предложил наказывать за оскорбления в свой адрес

В Белоруссии планируют ввести уголовную ответственность за оскорбления, насилие, угрозы и клевету в адрес президента страны, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламента президент республики Александр Лукашенко, документ опубликован на правовом интернет-портале. Lenta.ru

В соответствии с предложением Лукашенко насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий, будет наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за распространение информации о расположении или перемещении подразделений белорусской армии в период проведения контртеррористической операции, а также действия чрезвычайного или военного положения. ТАСС

Ранее Лукашенко призвал белорусов смириться с мыслью о новом президенте. Российская газета