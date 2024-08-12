На Западе высказались о «безумном» приказе Зеленского

Ирландский блогер Чей Боуз назвал «самоубийственными» последние действия украинских властей. Он написал в своем аккаунте в соцсети X, что Владимир Зеленский отдал «безумный» приказ атаковать Запорожскую АЭС.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В воскресенье, 11 августа, Минобороны РФ сообщило, что российские силы пресекли попытку прорыва ВСУ в Беловский район области. Власти России пообещали жесткий ответ, который «не заставит себя ждать».

Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области

Позже в Росатоме сообщили, что два украинских дрона серьезно повредили устройство для охлаждения воды Запорожской атомной электростанции. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что «безрассудные атаки» на ЗАЭС ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск аварии.