Трамп обвинил Харрис в фотошопе с помощью ИИ

Кандидат в президенты от Республиканской Партии Дональд Трамп обвинил своего оппонента, вице-президента Камалу Харрис в публикации фейкового снимка, на котором якобы изображена толпа ее сторонников. Как сообщает РИА Новости, в своей соцсети Truth Social политик заявил, что демократ использовала для генерации фотографии искусственный интеллект.

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Он обратил внимание на недавний кадр, сделанный в аэропорту в Мичигане. На нем запечатлена внушительная толпа людей, которая встречала Харрис, прилетевшую туда на предвыборный митинг.

«Она использовала ИИ и показала огромную "толпу" так называемых последователей, но их не существует!» — написал Трамп.

Экс-президент обратил внимание, что люди на фото не отражаются на гладкой поверхности корпуса самолета. Там можно увидеть только отражение пустого летного поля.

Предвыборный штаб Харрис ответил на обвинения в соцсети X. Там заявили, что фотография настоящая и запечатлела 15 тысяч сторонников кандидата от Демократической партии. Вместе с тем представители вице-президента не объяснили проблему с отражением людей в самолете.