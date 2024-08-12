Движение «Другая Украина» обратилось в ООН с призывом признать нелегитимность Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук. Российская газета

«На сегодняшний день «Другая Украина» является единственной украинской политической силой, выступающей за мир и урегулирование украинского конфликта, исходя из реальных причин его возникновения. Наша деятельность направлена на то, чтобы стала известна истинная картина того катастрофического положения, в которое попал украинский народ», - отметил Медведчук. ТАСС

Движение обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису. В обращении изложена просьба созвать заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения фактов узурпации власти на Украине, дискриминации граждан по языковому и религиозному признакам, нацистских методов борьбы с оппозицией. Lenta.ru