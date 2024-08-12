В Турции заявили о подготовке Украины к переговорам с Россией

Украинцев готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, пройдут в декабре 2024 года. Об этом заявил в интервью ТАСС турецкий аналитик Энгин Озер.

По его словам, после российско-украинских переговоров в 2022 года никогда еще не было процесса, в котором подписание мирного договора было бы так близко, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил мирные переговоры. При этом украинский лидер говорил, что ряд важных решений относительно конфликта должен принимать украинский народ, то есть в ходе референдума.

Озер отметил, что позиции РФ и Украины еще очень далеки друг от друга.

Эксперт предположил, что в Киеве начали говорить о скором мире с появлением возможности победы Дональда Трампа на выборах президента США в конце осени этого года. Украинские власти, по мнению Озера, уверены, что если Трамп победит, военная помощь со стороны Вашингтона уменьшится, а давление на дипломатическое решение усилится. По этой причине как Украина, так и Россия в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако уверенность в победе Трампа не стопроцентная, поэтому Зеленский будет усиливать мирную риторику до ноября.

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Озер добавил, что инициативы и роль посредника Китая увеличивает надежды на мир. По его словам, поездка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин продемонстрировала, что некоторая точка в этом смысле достигнута. В последние несколько недель ясно можно увидеть, как эксперты и журналисты, близкие к Киеву, готовят украинцев к референдуму и мирным переговорам.

Переговоры Украины с Россией, вероятно, начнутся в середине декабря, а в 2025 году будет подписано мирное соглашение или будет принято решение о заморозке конфликта, предположил Озер.

Ранее Зеленский заявил, что неизменная цель Украины — подготовить реальную основу для справедливого прекращения конфликта уже в 2024 году.