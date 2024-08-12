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Байден вышел из предвыборной гонки, чтобы «не мешать»

Президент США Джо Байден заявил, что решил выйти из предвыборной гонки, прислушавшись к мнению конгрессменов-демократов. Как сообщает Bloomberg, Байден согласился с тем, что его выдвижение могло подорвать шансы демократов на победу на президентских выборах в ноябре.

В своем новом интервью CBS News Байден упомянул экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, намекнув на внутрипартийное давление. По словам Байдена, он отказался от участия в выборах, чтобы «не мешать». Также он сослался на опросы общественного мнения, показавшие, что его противостояние с Дональдом Трампом стало бы «битвой не на жизнь, а на смерть».

Почему Германию не пугают немецкие БМП под Курской областью

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену, что несколько немецких боевых машин пехоты впервые с 1941 года оказались рядом с Курской областью. Кнайсль заявила, что, допустив это, власти Германии проигнорировали российскую историческую память.

По мнению экс-министра, связано это с нарративом, в котором воспитывались немцы: их убеждали, что освобождением от нацизма они обязаны исключительно американцам. Кнайсль подчеркнула, что Вторая мировая война играет важнейшую роль в истории России и других стран бывшего СССР. Она отметила, что в большинстве населенных пунктов РФ есть памятники погибшим в Великой Отечественной войне, но немцы это не учитывают.

«Никто и звать ее никак»: экс-разведчик США о Камале Харрис

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил в интервью Gegenpol, что команда кандидата в президенты США Камалы Харрис делает все возможное, чтобы представить недавний обмен заключенными между Россией и Западом как успех Харрис. Однако в действительности Харрис «никто и звать ее никак», считает Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что у Харрис нет рычагов влияния на политику США в сфере национальной безопасности. Она не может «снять трубку и отдать приказ Пентагону или Госдепартаменту», как не способна повлиять и на украинский кризис, заявил Риттер. Попытки представить Харрис в качестве «гения стратегии» он назвал абсурдными.

La Tribune: ВВП России по-прежнему «нагло растет»

Росстат отчитался о росте российского ВВП на четыре процента во втором квартале 2024 года. Это ниже показателя первого квартала (5,4 процента), но Россия все равно может похвастаться значительным ростом ВВП и победой над западными санкциями, пишет французская газета La Tribune.

Как отмечает издание, с 2022 года более полумиллиона россиян присоединились к оборонной промышленности. Рост ВВП, вызванный, среди прочего, резким увеличением военных заказов и крупными бонусами, выплачиваемыми солдатам и их семьям, подпитывает инфляционную спираль, подчеркивает La Tribune. По данным Росстата, в июле темпы роста цен в годовом выражении достигли 9,13 процента. В Кремле назвали борьбу с инфляцией одним из приоритетов властей. Именно с учетом этого Центробанк России недавно повысил ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых.

«Вампирская Америка»: в Турции ответили на угрозы США

Замминистра торговли США Мэттью Аксельрод заявил в недавнем интервью, что Штаты ожидают от Турции поддержки в ограничении экспорта в Россию. Аксельрод предупредил, что в противном случае Турция столкнется с «последствиями», сообщает Haber7.

Министр указал, что США нужна помощь Турции, чтобы «остановить незаконный поток американских технологий в Россию». По его словам, турецкие власти и промышленность должны добиться в этом «быстрого прогресса», иначе у США «не будет другого выбора, кроме как ввести санкции». Читателей Haber7 возмутили заявления Аксельрода, а саму Америку они назвали «вампирской» страной. Комментатор под ником Das написал, что Турция - «суверенная, независимая страна, а не задний двор США», и заявил, что американцы должны «знать свое место». Другие читатели напомнили, что США так и не поставили Турции F-35, поэтому не могут предъявлять Анкаре требований на правах союзника.