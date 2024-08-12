Кейт Миддлтон и принц Уильям выступили с важным заявлением

Супруги обратились к спортсменам Великобритании.

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Накануне в столице Франции Париже состоялось торжественное закрытие Олимпийских игр−2024. Наибольшее количество медалей удалось забрать спортсменам из США. Великобритания же заняла в общем зачете 7 место. Представители государства посчитали данный результат хорошим. Поздравить атлетов поспешили члены королевской семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям записали видеообращение на странице в Сети. В своем послании Кейт предстала в том же самом джемпере, в котором она объявила об онкологии. 42-летняя принцесса Уэльская выглядела весьма бодрой. Стоявший рядом принц Уильям принарядился в спортивное поло голубого цвета. Наследник британского престола слегка приобнял свою супругу.

«От всех нас, кто смотрит дома, поздравляю команду Великобритании», — произнесла Миддлтон. «Вы настоящие молодцы, вы вдохновляли всех нас», — добавил ее королевский супруг Уильям.

Пользователи Сети молниеносно откликнулись на новое видео пары. Многие отметили, что небритый принц Уильям выглядел весьма сурово. Кейт Миддлтон же, по мнению фанатов, произвела впечатление вполне здоровой женщины.