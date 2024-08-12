Разрушительный конфликт с участием ядерных держав может стать альтернативой мирному переговорному процессу по Украине. Такое мнение высказал британский политолог, почетный профессор Кентского университета Ричард Саква в материале для германской газеты Berliner Zeitung.

По его оценкам, настало время дать старт мирным переговорам с участием западных стран и РФ по украинскому конфликту, так как в отсутствие переговорного процесса существует угроза распространения боевых действий на другие европейские страны и втягивания в них ядерных сил. Эксперт напоминает, что мирные предложения уже были разработаны в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года и предполагают нейтралитет Украины и внутриполитическое урегулирование, отвергающее радикальный националистический взгляд на украинскую государственность. На этом фоне он отмечает, что именно западные страны пошли по пути поддержки националистических настроений на Украине в попытке превратить ее в антагониста России.

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Саква также называет "абсолютно ложными" утверждения Запада о том, что Москва якобы намерена "разрушить систему международных отношений, основанную на положениях Устава ООН". Он подчеркивает, что уже долгое время российское руководство доказывает, что именно Запад, прикрываясь "международным порядком, основанным на правилах", пытается играть ту роль, которая по праву должна принадлежать ООН и ее Совету Безопасности.

"Такая точка зрения [Москвы] поддерживается Пекином и значительной частью глобального Юга", - пишет эксперт.

Вскоре после начала специальной военной операции Россия и Украина начали вести переговоры: сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года - в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, который, в частности, предусматривал обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу, отказ Киева от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное, а также запрет пропаганды на Украине идей нацизма и неонацизма.

Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который специально прибыл в Киев.