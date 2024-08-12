Президент Украины Владимир Зеленский оказывал давление на генералов ВСУ во время подготовки атаки на Курскую область. Об этом пишет Sunday Times.

В статье говорится, что в Киеве ни для кого не секрет, что Зеленский давил на командующих, чтобы начать летнее контрнаступление ВСУ. Военные колебались из-за проблем Украины с личным составом и ресурсами.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк считает, что атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского за время конфликта.

По его мнению, это "нерациональный способ" применения соединений ВСУ, которые больше необходимы в Донбассе.

"Этот контрудар не сможет переломить ход конфликта", - заявил аналитик.

По данным Минобороны РФ, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили до 1350 человек личного состава.

В МИД РФ предупредили, что жесткий ответ России на удары ВСУ по российским регионам не заставит себя ждать.