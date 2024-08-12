Звезда "Лица со шрамом" найден мертвым в доме друга

Скончался Анхель Саласар, американский комик и актер кино и сериалов, в первую очередь известный по роли Чи-Чи, подручного Тони Монтаны, из "Лица со шрамом" (18+) Де Пальмы.

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Как передает TMZ со ссылкой на представителя актера, Саласар был найден мертвым утром в воскресенье в доме друга. Уточнено: друг Анхеля зашел посмотреть, почему Саласар не выходит, и обнаружил его бездыханным в постели.

Причина смерти еще не названа, но, как сообщает представитель, известно, что у актера были проблемы с сердцем.

Анхель Саласар родился в 1956 году. На экране - с конца 1970-х: "Там, где бродят бизоны", "Изюминка" с Хэнксом, "Путь Карлито" (18+) - тоже с Аль Пачино, "Сделано в Бруклине" - всего порядка 70 картин и телешоу.