Глава минобороны ФРГ призвал к дебатам о размещении ракет из США в Германии

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус предложил провести общественные дебаты на тему размещения дальнобойных ракет из США на территории ФРГ. Газета.Ru

«Дебаты о размещении оружия дальнего действия из США не имеют ничего общего с резкой оппозицией внутри СДПГ. Важно, чтобы мы как общество, взвесив все аргументы, смогли найти позицию, с которой мы все сможем жить хорошо», - сказал Писториус газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Нам нужны эти общественные дебаты, чтобы прояснить серьезность ситуации: с одной стороны, агрессивное поведение России создает новую угрозу для Европы, с другой стороны, у нас есть пробел в возможностях, который мы можем закрыть только в краткосрочной перспективе с помощью наших союзников США, пока мы сами не разработаем это оружие», - утверждал он. ТАСС

Ранее депутат бундестага Ральф Штегнер заявил, что Германии следует вести диалог с Россией, а не размещать оружие из США. RT на русском