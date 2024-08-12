Пекин отреагировал на атаки ВСУ в Курской области

Китай заявил о необходимости снижения эскалации после нападения ВСУ на Курскую область, следует из заявления МИД КНР. Также Пекин призывает стороны прекратить продвижения на поле боя и прекратить огонь.

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Китайская сторона обратила внимание на ситуацию в Курской области и призывает к снижению эскалации, — говорится в сообщении.

Научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк написал в колонке для Sunday Times, что во время подготовки нападения на Курскую область президент Украины Владимир Зеленский оказывал давление на генералов, которые «колебались».