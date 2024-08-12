Названа следующая цель преступников после покушений на Фицо и Трампа

Сербский вице-премьер Александр Вулин завил, что президент Сербии Александр Вучич оказался в опасности после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом Вулин рассказал РИА Новости.

Покушение на Фицо было совершено весной 2024 года. Убить премьера пытался Юрай Цинтула, человек, несогласный с политикой правительства Словакии. В МВД страны сообщили, что Цинтула выступал против сокращения поддержки Украины и обвинял правительство Фицо в цензуре.

Преступник начал стрелять после заседания кабинета министров, когда Фицо вышел пообщаться с гражданами. В премьера попало четыре пули, он получил серьезные ранения, но выжил.

Примерно через два месяца, во время предвыборного митинга, покушение было совершено на Трампа. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны.

«Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич», - рассказал Вулин, ранее возглавлявший сербские министерство обороны и агентство безопасности.

По его мнению, с угрозой для своих жизней сталкиваются политики, выступающие за мирное урегулирование по Украине. Вулин подчеркнул, что с ними «что-то происходит и кто-то в них стреляет».