Вице-премьер Сербии сообщил об угрозах жизни президента Вучича

Жизни президента Сербии Александра Вучича угрожают противники его политики и международные наркокланы. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.

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По его словам, Вучича преследуют те, кто хочет, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной. Также противники нынешнего президента хотят, чтобы Сербия ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Вместе с этим на Вучича охотятся и находящиеся в бегах члены наркокланов, которые раскрыли на территории Сербии.

Вулин добавил, что большие ОПГ никогда не возникают без поддержки мощных спецслужб, поэтому призвал к повышению мер безопасности главы сербского государства.

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До этого Вулин заявил, что после покушений на премьера Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа Вучич может стать следующим, на кого могут организовать покушение.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.