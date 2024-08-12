Россия и Украина могли заключить мирное соглашение весной 2022 года и положить конец конфликту, однако этого не случилось из-за вмешательства Запада, которому было невыгодно перемирие.

Об этом агентству РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале спецоперации (СВО). Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины, которые хотят воевать с Россией до последнего украинца», — сказал политик.

Мирные переговоры в Стамбуле прошли в марте 2022 года. Западные страны тогда предложили Киеву отказаться от заключения мира с Москвой, пообещав оказать Украине серьезную военную и финансовую поддержку.

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Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался о сроках начала переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он не исключил возможность начала подобного взаимодействия осенью 2024 года.