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Рогов предложил запустить хештег после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов после атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС предложил запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism – «Остановите украинский ядерный терроризм», сообщает РИА Новости.

По его словам, спонсоры украинского президента Владимира Зеленского разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции. Прежде всего, речь идет о США и Британии.

Рогов указал, что жители Запада должны знать, что их власти являются спонсорами ядерного терроризма, который использует Украина.

Региональные китайские банки стали отказывать в приеме платежей из РФ

В последние недели произошло существенное ухудшение ситуации по расчетам между Москвой и Пекином, сообщают «Известия».

Теперь уже небольшие региональные банки КНР начали чаще отказываться принимать платежи из России, хотя в мае-июне работали с российским бизнесом.

Предполагалось, что небольшие региональные кредитные организации Китая находятся под меньшим прицелом со стороны западных стран и менее подвержены попаданию в новые пакеты санкций. Однако, скорее всего, нынешние ограничения связаны именно с опасением рестрикций США.

Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил НАТО в обострении конфликта после ударов по Запорожской АЭС, в результате чего загорелась система охлаждения, сообщает РИА Новости.

Он подверг критике Владимира Зеленского, который, по его мнению, готов на все ради достижения собственных целей.

«Он сделал шаг в сторону кошмара!», — заявил депутат.

США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, сообщает РИА Новости.

АПЛ оснащена управляемыми ракетами. Также будет ускорена переброска в регион авианосца Abraham Lincoln, на борту которого находятся истребители F-35C.

Наряду с этим в регионе уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt.

В Госдуме предупредили о запрете на мобильные телефоны в школах

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках в российских школах даже в образовательных целях вводится с нового учебного года, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

По ее словам, если необходимо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест, учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок.

Личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов.