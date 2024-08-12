Вулин: В НАТО хотят поражения России, вне зависимости от жертв

Большую часть ЕС и НАТО не интересует мир, они хотят поражения России. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

«Я хочу мира, но большая часть ЕС и вся НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, которых это потребует. Их не интересует мир», - рассказал Вулин.

По мнению вице-премьера, невозможно победить ядерную мировую державу, которой является Россия. Действия Североатлантического альянса могут довести Россию до ситуации применения ядерного оружия, уточнил политик.

Сербия заявила об отказе поддержки санкций против России ради дружбы

«Зачем тогда разжигать конфликт с самой большой ядерной силой в мире, чтобы довести ее до ситуации применения ядерного оружия?», - сообщил Вулин.

Ранее Вулин в ответ на требования Евросоюза введения санкций против РФ заявил, что Сербия имеет право самостоятельно выбирать друзей.