Китай проинформирован о попытке вторжения украинских военных в Курскую область, Пекин продолжает призывать к деэскалации конфликта, сообщает китайское Министерство иностранных дел.

«Китай принял к сведению эту ситуацию. Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна», — сказали в министерстве, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать атаку ВСУ.

Пекин поддерживает связь с международным сообществом и постарается сыграть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта, отметили в МИД.

В Британии оценили роль Зеленского в атаке ВСУ на Курскую область

В Москве ранее призвали международные организации осудить террористические атаки Киева на российские регионы.