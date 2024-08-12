Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине
Конфликта вокруг Украины могло не произойти, если бы США после завершения «холодной войны» и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в Европе с позиций реализма, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу департамента Европы и Азии Министерства иностранных дел Японии Кадзухико Того.
По его словам, в результате окончания «холодной войны» и развала СССР главным победителем оказалась Америка, она стала силой номер один в мире. И тогда у части граждан США возникло ощущение исключительности американского народа. Америка победила, но не в результате войны, а за счет того, что СССР сам распался.
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«В результате Америка осталась единственной великой державой и уверовала в свою исключительность и мессианство», — заявил бывший дипломат.
По его словам, тогда Вашингтону показалось, что он, не прилагая усилий, получил то, о чем мечтал, это лишь усилило ощущение своей исключительности в части американского общества.
«Если бы Америка тогда подумала не о своей исключительности, а о том, как ощущает себя проигравший, что происходит в России во время 10-летнего правления [Бориса] Ельцина, затем о России [Владимира] Путина и о том, что он говорит, она могла бы основываться на реализме в своем понимании мира», — указал бывший глава депортамента.«И вот тогда этого конфликта [на Украине] бы никогда не было. Я стал так думать после изучения этого вопроса. Я не с самого начала стал придерживаться такой точки зрения, но после разбора всех процессов, происходивших за этот период, я пришел к такому выводу», — указал Того.