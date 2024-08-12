Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией

Белград и Москва помогают друг другу в том, чтобы не допустить «цветных революций» и насильственной смены власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Сербии Александра Вулина.

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«У «цветных революций» один сценарий: всегда какие-то выборы, якобы «сфабрикованные», как сейчас у [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, любопытно, что всегда после этих обвинений уничтожается выборный материал», — заявил заместитель главы сербского правительства.

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«Показательны нападки на меня, когда прозвучало, что мы совместно с РФ будем бороться против "цветных революций" и иностранного вмешательства. Что может быть нормальнее того, что мы как малая страна просим помощи, чтобы остаться независимыми, чтобы здесь не происходила насильственная смена власти», — указал Вулин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил официальную информацию из России о готовящемся государственном перевороте. Он отметил, что «те, кто мечтает что-то сделать», не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться.