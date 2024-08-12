Глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение

Некоторые дружественные Австралии страны вмешиваются во внутренние дела страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы внутренней разведки Майка Берджесса.

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По его словам, речь идет о трех-четырех государствах, которые уличили в активном вмешательстве в дела австралийских сообществ. Эта проблема представляет угрозу для граждан Австралии, поскольку к этим странам относятся дружественные государства.

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«Некоторые из них вас удивят, поскольку являются нашими союзниками», — заявил руководитель разведки.

Берджесс указал, что, если подобные операции продолжатся, то он будет вынужден раскрыть список этих стран и публично обратиться к ним.