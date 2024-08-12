Глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение
Некоторые дружественные Австралии страны вмешиваются во внутренние дела страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы внутренней разведки Майка Берджесса.
По его словам, речь идет о трех-четырех государствах, которые уличили в активном вмешательстве в дела австралийских сообществ. Эта проблема представляет угрозу для граждан Австралии, поскольку к этим странам относятся дружественные государства.
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«Некоторые из них вас удивят, поскольку являются нашими союзниками», — заявил руководитель разведки.
Берджесс указал, что, если подобные операции продолжатся, то он будет вынужден раскрыть список этих стран и публично обратиться к ним.