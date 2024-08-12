CNN: лидер ХАМАС Синвар готов прекратить войну в Газе

Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар хочет добиться прекращения огня в секторе Газа, сообщает RT со ссылкой на CNN.

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По информации издания, лидер палестинского движения хочет заключить соответствующее соглашение, и об этом якобы говорится в послании, переданное Израилю посредниками из Катара и Египта.

Ранее лидеры Египта, Катара и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить в Дохе или Каире переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Подписи под заявлением поставили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер США Джо Байден.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета, попавшая в здание, где Хания останавливался на ночь, была запущена с воздуха из иностранного государства. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с этим приказал нанести удар по Израилю.