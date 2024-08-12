В Белграде заявили, что Европе без поставок из России не хватит газа

Европейские страны не смогут без российских поставок компенсировать нехватку газа. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

© РИА Новости / Павел Львов

Политик отметил, что все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны лишь при том условии, что газ поступает и из Российской Федерации, и из других государств. В случае прекращения российских поставок, достаточных объемов газа из других источников не будет. Вулин подчеркнул, что это не является вопросом доброй воли.

Поставки газа из России в ЕС по трубе в январе - феврале выросли на 25%

До этого сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ преодолела отметку в $460,3, (+ 3,99%), что является самым большим показателем с 4 декабря 2023 года.

До этого бывший министр экономики Словакии Карел Хирман заявил, что поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под значительной угрозой из-за обострения ситуации в Суджанском районе Курской области.

Ранее Китай заметно нарастил закупки газа.