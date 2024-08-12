В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Брюссель рассмотреть возможность ввести санкции против главы министерства национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

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«В то время как мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен Гвир призывает к сокращению подачи топлива и помощи гражданскому населению. Это подстрекательство к военным преступлениям. Санкции должны быть на повестке дня ЕС», — сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что израильскому правительству следует «недвусмысленно дистанцироваться» от подобных подстрекательств. Боррель также призвал Израиль «добросовестно» принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил Ирану и ливанскому движению «Хезболла» невиданным ранее ударом. Он также выразил надежду, что противники страны одумаются и не станут доводить ситуацию до начала боевых действий.