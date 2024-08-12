Удар ВСУ по системе охлаждения ЗАЭС стал прямым нарушением ее целостности

Пожар на объекте системы охлаждения Запорожской атомной электростанции после удара дрона-камикадзе Украины стал прямым нарушением целостности станции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по коммуникациям АЭС Евгению Яшину.

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По ее словам, это прямо нарушает принципы ядерной безопасности. Экспертов МАГАТЭ, присутствующих на станции, ознакомят с последствиями удара позднее, когда это будет безопасно. Яшина указала, что инфраструктура АЭС впервые получила такие серьезные повреждения в результате удара со стороны Украины.

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В МАГАТЭ заявили, что эксперты организации слышали звуки взрывов и видели густой темный дым на Запорожской АЭС. Им сообщили об атаке дрона на одну из градирен на объекте.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что охладительные системы станции загорелись. По его словам, все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва нет. На функционировании АЭС возгорание не сказалось.