Байден назвал Трампа «реальной угрозой США»

Президент США Джо Байден выразил мнение, что его предшественник, республиканец Дональд Трамп, представляет собой реальную угрозу для безопасности страны и не проявляет уважения к институтам американской демократии.

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«Запомните мои слова: если Трамп победит на этих выборах, за событиями нужно будет внимательно следить. Он представляет собой реальную опасность и угрозу для безопасности Америки», – заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

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Кроме того, он отметил, что у Трампа и ультраправого крыла республиканцев в США «нет никакого уважения» к политическим институтам американской демократии.

Ранее стало известно, что если Зеленский откажется взаимодействовать с Путиным, это даст Трампу серьезный повод для прекращения любой помощи Украине. Об этом заявляет сам Трамп