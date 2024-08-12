Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к деэскалации

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после атаки на Запорожскую атомную электростанцию призвал к деэскалации и переговорам, сообщает РИА Новости.

По его словам, нападения на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию. Инцидент на АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога. Канцлер указал, что необходимы деэскалация.

Как заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, экспертов МАГАТЭ ознакомят с последствиями атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую станцию, из-за которой возник пожар в районе градирен. Это произойдет, как только позволят условия безопасности.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны украинской армии произошло возгорание на объекте охладительных систем АЭС. При этом он отметил, что угроз для станции нет, ведется ликвидация очагов возгорания. На работе станции возгорание не сказалось. Пострадавших нет.