Выступающий за диалог с США вице-президент Ирана подал в отставку

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф, занимавший с 2013 по 2021 год пост министра иностранных дел исламской республики и выступающий за переговоры с США, подал в отставку, проработав на посту всего 10 дней.

"Я не удовлетворен результатом своей работы [во главе консультационного совета по формированию нового кабинета министров], <...> наряду с другими проблемами это заставило меня продолжить свой путь в университете", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Речь идет о консультационном совете, который Зариф возглавил сразу после победы Масуда Пезешкиана на выборах президента Ирана 5 июля. Зариф отвечал за отбор кандидатур в новый кабинет министров, который 11 августа был представлен на утверждение парламенту.

Новый глава политбюро ХАМАС захотел прекращения огня

Зариф, представитель крыла реформистов исламской республики, считается одним из главных сторонников диалога с США, за что его критикуют иранские консерваторы. Дипломат принимал самое активное участие в разработке и заключении сделки по ядерной программе Тегерана 2015 года. Он неоднократно проводил переговоры с госсекретарем США и другими американскими чиновниками.

После победы Пезешкиана на выборах Зариф выступил с заявлением о готовности нового президента к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).