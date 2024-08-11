Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС слышали звуки взрывов и видели темный дым в северной части станции. Об этом говорится в публикации организации в X (ранее Twitter).

"Эксперты МАГАТЭ увидели густой темный дым, исходящий из северной части ЗАЭС, до этого вечером прозвучало несколько взрывов. ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось", - отмечается в тексте.

Захарова прокомментировала пожар на ЗАЭС

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по охладительным системам ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. Как информировали на станции, в результате обстрела в районе расположения градирен разгорелся пожар, который позже удалось локализовать. На функционировании АЭС возгорание никак не сказалось.