Новый глава политбюро ХАМАС захотел прекращения огня

Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС настроен на прекращение огня. Об этом телеканалу CNN рассказал израильский источник.

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По его данным, лидер движения хочет заключить соответствующее соглашение. Собеседник телеканала уточнил, что об этом говорится в послании, которое получено израильскими чиновниками от египетских и катарских посредников.

Однако, как отмечается в материале, позиция премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху по этому вопросу неясна. При этом, по словам источника, американские чиновники поддерживают соглашение между сторонами конфликта. Они полагают, что это поможет избежать дальнейшей эскалации.

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6 августа Яхья Синвар был избран новым главой политбюро ХАМАС. До этого он был лидером движения в секторе Газа.