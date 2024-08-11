Турция может заблокировать Telegram

Турция может заблокировать доступ к Telegram из-за выявленных каналов по продаже наркотиков и пропаганде азартных игр. Об этом сообщает издание Sabah.

"Telegram, широко распространенное в Турции приложение для обмена сообщениями, превратилось в "криминальное болото"", — говорится в материале.

Такую характеристику мессенджер получил из-за того, что через него в Турции велась продажа наркотиков, пропаганда проституции и азартных игр, в Telegram также распространяли видео с педофилией, пишет издание.

До этого в Турции временно был заблокирован Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Решение было принято после того, как соцсеть заблокировала сообщения с соболезнованиями в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Спустя неделю социальную сеть решили разблокировать.

Спустя неделю социальную сеть решили разблокировать. В России Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в реестр запрещенных сайтов в марте 2022 года.