В Израиле пригрозили невиданным ударом Ирану и «Хезболле»

Противнику, который нанесет Израилю вред беспрецедентным способом, страна ответит таким же образом, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант. Об этом пишет Haaretz.

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Иран пригрозил Израилю жестким и эффективным ответным ударом после гибели главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Любой, кто причинит нам вред так, как он не действовал раньше, должен пострадать от нас так, как мы не действовали раньше, а у ЦАХАЛ есть значительные возможности», — подчеркнул министр.

Глава Минобороны выразил надежду на то, что противники Израиля «продумают этот момент» и не доведут ситуацию до точки, когда стране придется нанести им значительный ущерб.

Эксперт указал на сенсационный факт в атаке Ирана на Израиль

Ранее западные СМИ сообщили, что США оказали на Тегеран давление и принудили отказаться от атаки на Израиль. Позже в иранском Корпусе стражей исламской революции опровергли эти сообщения и заявили, что гибель Хании повлечет «суровое наказание».