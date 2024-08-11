В США предложили начать массовую депортацию мигрантов

В США находятся около 20 млн нелегальных мигрантов. Необходимо начать массовую депортацию, но она должна быть «достижимой и последовательной». Сначала можно выслать 1 млн человек — преступников и нелегалов. Об этом в эфире телеканала ABC заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс.

Ведущий эфира Джонатан Карл спросил, как Трамп и Вэнс смогут достичь своей заявленной цели — массовой депортации до 20 миллионов иммигрантов.

«Вы будете стучаться в двери и требовать у людей документы? Как вы будете осуществлять это?» — спросил журналист.

Вэнс ответил, что будет применен «последовательный подход» и «начинать надо с достижимых вещей». По его словам, необходимо депортировать множество жестоких преступников и усложнить найм нелегальной рабочей силы. Это во многом решит проблему нелегальной иммиграции.

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«Люди все время фокусируются на том, как мы будем депортировать 18 миллионов человек. Давайте начнем с 1 миллиона… И тогда мы сможем двигаться дальше», — сказал Вэнс.

Политик считает, что в продолжающемся в США кризисе с мигрантами виноваты Камала Харрис и миграционная политика администрации Байдена.