Вучич: протесты против добычи лития в Сербии прошли без применения силы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что акции протеста против организации добычи лития в стране прошли без применения силы.

«Благодарю их (сотрудников силовых ведомств. — RT) за терпение, соблюдение всех прав тех, кто не соблюдал права других людей, вопреки тому, как это происходит в других странах мира», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что правоохранительными органами всё было сделано «без даже минимального применения силы». Он также подчеркнул, что на Западе подобные протесты прошли бы «по-другому», и отметил, что власти Сербии среагировали на демонстрации мудро и мирно.

Ранее Вучич заявил, что российская сторона предупредила власти Сербии о готовящемся государственном перевороте.

7 августа участника протестов в Великобритании Дерека Драммонда приговорили к трём годам тюрьмы за нарушение общественного порядка и нападение на правоохранителей.