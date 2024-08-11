Жители Вильнюса получат брошюру о действиях в случае войны

Брошюру о действиях населения в случае военного вторжения и в кризисных ситуациях иного рода раздадут жителям Вильнюса. Об этом агентству BNS сообщил представитель по связям с общественностью мэрии города Габриэлюс Грубинскас.

"В сотрудничестве с Минобороны подготовлена емкая брошюра на 24 страницах "Если кризис или война: что делать?". Это послужит информированию населения и подготовке к кризисным ситуациям", - сказал он.

Брошюра придет практически в каждый дом. Ее тираж - более 200 тыс. экземпляров. Население Вильнюса - более 550 тыс. человек. 170 тыс. тиража будут распространены в многоквартирных домах, 30 тыс. - в частных. Стоимость распространения превышает €70 тыс. Стоимость подготовки и выпуска брошюры не называется.