Байден предрек "кровавую баню" в случае прихода Трампа к власти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп является угрозой для безопасности США. Об этом пишет CBS News.

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Американский лидер отметил, что выступления кандидата республиканцев на предвыборных митингах подчеркивают его опасения по поводу того, что «второй срок Трампа подорвет демократию».

По его мнению, нет уверенности в том, что в случае победы на выборах вице-президента США Камалы Харрис, баллотирующейся от демократов, произойдет мирная передача власти.

«Он [Трамп] имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез, а он говорит серьезно: «Если мы проиграем, это будет кровавая баня», — предупредил Байден.

По его мнению, ставки в президентской гонке очень высоки.

«Запомните мои слова: если он [Трамп] выиграет эту номинацию, я имею в виду, извините, эти выборы, посмотрите, что произойдет. Это опасно. Он представляет реальную опасность для США», — подчеркнул Байден.

Президент констатировал, что решения, принятые в ближайшие годы, определят, как будут выглядеть следующие шесть десятилетий. Он добавил, что на фоне этого выступил в Верховном суде и предложил ограничить срок полномочий 18 годами.

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На вопрос, каким он желает войти в историю, глава США пояснил, что желает остаться в памяти потомков как человек, который доказал, что демократия может работать, спас страну от пандемии коронавируса, привел Соединенные Штаты «к величайшему экономическому подъему в истории» страны.