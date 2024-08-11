Байден предрек "кровавую баню" в случае прихода Трампа к власти
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп является угрозой для безопасности США. Об этом пишет CBS News.
Американский лидер отметил, что выступления кандидата республиканцев на предвыборных митингах подчеркивают его опасения по поводу того, что «второй срок Трампа подорвет демократию».
По его мнению, нет уверенности в том, что в случае победы на выборах вице-президента США Камалы Харрис, баллотирующейся от демократов, произойдет мирная передача власти.
«Он [Трамп] имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез, а он говорит серьезно: «Если мы проиграем, это будет кровавая баня», — предупредил Байден.
По его мнению, ставки в президентской гонке очень высоки.
«Запомните мои слова: если он [Трамп] выиграет эту номинацию, я имею в виду, извините, эти выборы, посмотрите, что произойдет. Это опасно. Он представляет реальную опасность для США», — подчеркнул Байден.
Президент констатировал, что решения, принятые в ближайшие годы, определят, как будут выглядеть следующие шесть десятилетий. Он добавил, что на фоне этого выступил в Верховном суде и предложил ограничить срок полномочий 18 годами.
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На вопрос, каким он желает войти в историю, глава США пояснил, что желает остаться в памяти потомков как человек, который доказал, что демократия может работать, спас страну от пандемии коронавируса, привел Соединенные Штаты «к величайшему экономическому подъему в истории» страны.