Полиция задержала залезшего на Эйфелеву башню мужчину

Полиция задержала мужчину, который карабкался по стальным конструкциям Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, "мужчина задержан за опасное поведение". Нарушитель спокойствия был обнаружен, когда находился между первым и вторым этажами башни, мотивы его поведения устанавливаются. На время задержания Эйфелева башня была оцеплена силами полиции, указывает BFMTV.

Один из главных символов Парижа был возведен на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 м. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых

достопримечательностей Парижа. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.

Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. К числу его наиболее известных творений также относятся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса статуи Свободы в Нью-Йорке.