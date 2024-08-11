Трамп анонсировал серию дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что два раунда предвыборных дебатов с его оппонентом от демократов, вице-президентом Камалой Харрис пройдут в штате Пенсильвания, еще одни дебаты состоятся в штате Мичиган.

Помимо этого, Трамп подтвердил ранее названные им даты проведения дебатов - 4, 10 и 25 сентября.

"Первые президентские дебаты с Камалой Харрис проведет Fox News 4 сентября 2024 года из прекрасного Харрисбурга, штат Пенсильвания, - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. - Вторые дебаты проведет <…> телеканал ABC News <…> в Филадельфии, штат Пенсильвания. Третьи дебаты пройдут на NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган".

Республиканец добавил, что "с нетерпением ждет участия Камалы [Харрис] на всех трех дебатах".

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Команда Харрис дала свое согласие на проведение дебатов с Трампом только 10 сентября. Вместе с тем кандидат в президенты от Демократической партии заявила, что открыта для обсуждения идеи проведения дополнительных дебатов после 10 сентября.