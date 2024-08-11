$87.99+1.4395.18+1.05
Почта

Экс-премьер Бангладеш обвинила США в своем отстранении от власти

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, укрывшаяся в Индии, выдвинула обвинения против США. Она утверждает, что Вашингтон причастен к ее отстранению от власти, поскольку она отказалась идти на сделку по утрате суверенитета над островом Святого Мартина. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение политика.

Экс-премьер Бангладеш выступила с обвинением в адрес США
© globallookpress.com
«Я могла бы остаться у власти, если бы отказалась от суверенитета над островом Святого Мартина и позволила США господствовать над Бенгальским заливом. Я умоляю народ моей страны: «Пожалуйста, не позволяйте радикалам манипулировать вами», — заявила Хасина.

По ее словам, она подала в отставку, чтобы избежать дальнейшего насилия — чтобы на улицах «не появились процессии с мертвыми телами». Противники «хотели прийти к власти по трупам студентов», но Хасина этого не допустила, предпочтя покинуть пост премьер-министра.

В своем послании Хасина также заявила, что ее «сердце плачет» из-за новостей об убийствах, преследованиях людей и актах вандализма. Она пообещала, что будет молиться за будущее страны и скоро вернется, чтобы продолжить дело своего отца – основателя нации шейха Муджибура Рахмана.

Сын Хасины, Садиб Вазед Джой также предположил, что недавние протесты в Бангладеш были спровоцированы иностранной разведкой, хотя и воздержался от прямого упоминания США.

Он заявил: «Теперь я твердо верю, что все это было спровоцировано небольшой группой и, скорее всего, иностранной разведкой».

Остров Святого Мартина (площадь всего 3 кв км) расположен в северо-восточной части Бенгальского залива, примерно в 9 километрах от самой южной точки Бангладеш.

Индийские СМИ ранее сообщали, что США хотели взять у Бангладеш в аренду остров Святого Мартина, чтобы построить там базы ВМС и ВВС. Это позволило бы Вашингтону контролировать весь Бенгальский залив.

В МИД РФ заявили, что смена власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны.