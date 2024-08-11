Экс-премьер Бангладеш выступила с обвинением в адрес США

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, укрывшаяся в Индии, выдвинула обвинения против США. Она утверждает, что Вашингтон причастен к ее отстранению от власти, поскольку она отказалась идти на сделку по утрате суверенитета над островом Святого Мартина. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на ближайшее окружение политика.

«Я могла бы остаться у власти, если бы отказалась от суверенитета над островом Святого Мартина и позволила США господствовать над Бенгальским заливом. Я умоляю народ моей страны: «Пожалуйста, не позволяйте радикалам манипулировать вами», — заявила Хасина.

По ее словам, она подала в отставку, чтобы избежать дальнейшего насилия — чтобы на улицах «не появились процессии с мертвыми телами». Противники «хотели прийти к власти по трупам студентов», но Хасина этого не допустила, предпочтя покинуть пост премьер-министра.

В своем послании Хасина также заявила, что ее «сердце плачет» из-за новостей об убийствах, преследованиях людей и актах вандализма. Она пообещала, что будет молиться за будущее страны и скоро вернется, чтобы продолжить дело своего отца – основателя нации шейха Муджибура Рахмана.

Сын Хасины, Садиб Вазед Джой также предположил, что недавние протесты в Бангладеш были спровоцированы иностранной разведкой, хотя и воздержался от прямого упоминания США.

Он заявил: «Теперь я твердо верю, что все это было спровоцировано небольшой группой и, скорее всего, иностранной разведкой».

Остров Святого Мартина (площадь всего 3 кв км) расположен в северо-восточной части Бенгальского залива, примерно в 9 километрах от самой южной точки Бангладеш.

Индийские СМИ ранее сообщали, что США хотели взять у Бангладеш в аренду остров Святого Мартина, чтобы построить там базы ВМС и ВВС. Это позволило бы Вашингтону контролировать весь Бенгальский залив.

В МИД РФ заявили, что смена власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны.