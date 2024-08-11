Названы сроки возможного конфликта России и НАТО

Берлин исходит из того, что Россия может атаковать страны НАТО через пять лет, рассказал командующий региональным командованием Бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

Офицер отметил, что оперативный план обороны, разрабатываемый на этот случай, представляет собой «живой документ», который постоянно пересматривается и корректируется.

«Независимо от его статуса мы знаем, что должны быть в состоянии противостоять российскому нападению в течение пяти лет. Это требование, которое озвучил нам генеральный инспектор Бундесвера», — подчеркнул Гисс.

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По его словам, аналитики предполагают, что Россия сможет проверить НАТО обычными средствами примерно через пять лет.

На фоне этого, отметил офицер, страна должна быть готова к войне. Он уточнил, что подготовка к возможному конфликту является ключевой задачей для политиков, Бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле.

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