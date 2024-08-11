Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что основатель правящей парламентской партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался встретиться с сенаторами из США. Об этом сообщает RT.

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По словам Кобахидзе, Иванишвили лично объяснил американским партнерам причины отказа, но не стал их разглашать.

До этого Кобахидзе заявил, что Грузия предлагает США перезапуск отношений, что в равной степени отвечает интересам обеих стран.

По его словам, за последние три-четыре года многое «пошло не так» в отношениях Тбилиси и Вашингтона, в связи с этим нужна перезагрузка.

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Кобахидзе назвал контрпродуктивными слова конгрессмена от Республиканской партии Томаса Кина, который сравнил политику «Грузинской мечты» в отношении оппозиции с «диктатурой, не свойственной близким партнерам США».

Грузинский премьер отметил, что для перезагрузки отношения между Тбилиси и Вашингтоном прежде всего должны быть справедливыми. По его словам, со стороны Грузии будут предприняты все возможные шаги для этого, главное — увидеть шаги, предпринимаемые американским правительством США.