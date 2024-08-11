Сын Дональда Трампа заявил о депортации принца Гарри и Меган Маркл из США

Сын Дональда Трампа планирует депортацию принца Гарри и Меган Маркл из США.

Политик заявил, что супружеская пара будет отправлена назад в Англию в случае, если отец одержит победу на ноябрьских выборах и станет президентом Америки.

Эрик Трамп заявил в интервью GB News, что осуждает принца Гарри и Меган Маркл из-за выступления против королевской семьи. Политик не понимает, как можно было предать близких людей, отказавшись от своих обязанностей. При этом, Эрик отметил, что «в любом саду могут быть испорченные яблоки», а институт королевской семьи все же необходимо защищать.

«Вы можете с радостью забрать этих двоих. Возможно, они нам больше не нужны. Такое ощущение, что они живут на собственном острове...», — публично заявил сын Трампа.

Напомним, что принц Гарри вместе с женой и детьми проживает в Америке с 2020 года. Однако Дональд Трамп предположил, что представитель королевской знати получил гражданство незаконно. Если этот факт подтвердится, то семья будет депортирована обратно в Англию.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям впервые за долгое время увидится с принцем Гарри.