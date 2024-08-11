Власти Грузии выразили разочарование отношениями с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на встрече с американскими чиновниками выразил разочарование двусторонними отношениями. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кобахидзе рассказал журналистам, что у него была встреча с сенатором Джинном Шахином и конгрессменом Майком Тернером, которые прибыли в Тбилиси с рабочим визитом. По его словам, при этом также присутствовала посол США в Грузии Робин Даниган.

«Интересная деталь состоит в том, что никто из них не упомянул закон о прозрачности. Что касается других вопросов, я выразил свое разочарование и встревоженность в связи с той ситуацией, которая касается грузино-американских отношений. Это должно быть изменено», — сказал премьер.

По его словам, на встрече он откровенно заявил представителям США, что Грузия ожидает от американских партнеров следующих шагов по перезагрузке отношений.

До этого руководитель министерства обороны Грузии Ираклий Чиковани на встрече с американскими чиновниками выразил удивление из-за решения США перенести военные учения.

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер в свою очередь заявлял, что Вашингтон будет продолжать поддерживать военное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на отмену совместных учений. По его словам, Пентагон также будет находить возможности для укрепления суверенитета и поддержания территориальной целостности Грузии.