Грузия ожидает от США встречных шагов для нормализации отношений

ТБИЛИСИ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Грузии ожидают от США встречных шагов, которые нормализуют отношения между странами. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"США - очень большая страна с мировым влиянием. Грузия многое не может изменить в наших отношениях. Все в руках наших американских партнеров. Мы ожидаем встречных шагов. <...> Если подходы будут изменены существенно, то в таком случае ничего не помешает перезагрузке отношений. Главным является справедливость, справедливый подход", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства прокомментировал встречу с сенатором США Джинн Шахин и конгрессменом Майком Тернером, которая состоялась 10 августа в Тбилиси. Он отметил, что на встрече с законодателями сообщил, что отношения Грузии и США были испорчены прежним американским послом Келли Дегнан. По словам премьера, в 2021 году бывший посол США участвовала в попытке провести в Грузии досрочные парламентские выборы, а после того, как в июне 2022 года республике не дали статус кандидата в члены ЕС, Дегнан участвовала в "революционных процессах".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля заявил, что Вашингтон принял решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более $95 млн в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах. До этого по той же причине ЕС принял решение заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии.

Отношения Грузии с США и ЕС ухудшились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в мае. Госдепартамент ранее заявил, что в связи с принятым законом вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также представителей правоохранительных органов.