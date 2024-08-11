Селин Дион раскритиковала Трампа за использование ее хита на митинге

Использование хита «My Heart Will Go On» на предвыборном митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа было «несанкционированным». Об этом пишет People со ссылкой на пресс-службу певицы Селин Дион.

По данным портала, на митинге в Монтане 9 августа транслировалась запись композиции из легендарного фильма «Титаник» и было показано изображение Селин Дион.

«Такое использование никоим образом не разрешено, и Селин Дион не одобряет это или любое подобное использование», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, представители исполнительницы выразили удивление тем, что была выбрана именно эта композиция — на продолжении многих лет ее ставили на похоронах в США.

Напомним, что Трамп ранее также использовал записи известных певцов на своих мероприятиях, что приводило к скандалам.

В частности, в 2016 году после того, как предвыборный